È boom di presenze: raddoppiate in 15 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIPADOVA In 15 anni sono raddoppiati i turisti che scelgono Padova. I numeri elaborati dal settore Controllo e statistica confermano un trend che, di anno in anno, sta registrando passi in avanti molto significativi. Se infatti nel 2003 gli arrivi in città erano 365.959, alla fine del 2017 si sono assestati a quota 716.426. Una tendenza che viene confermata anche dalle presenze, che sono passate da 811.916 a 1,6 milioni. Non c'è dubbio che l'attrattività della città del Santo sia legata in grandissima parte alle sue bellezze...