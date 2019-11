CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È arrivata la ruspa al lago di Alleghe. Il cantiere per sistemare il bacino è stato avviato ieri mattina. Ci sono da rimuovere 500mila metri cubi di detriti tra fango e ghiaia. Per questa ragione potrebbero servire anni. Il materiale rimosso non verrà portato a valle ma servirà per creare opere di resilienza sul posto: rinforzo delle sponde per aumentare la sicurezza idraulica e una pista ciclabile per renderlo più piacevole a visitatori e turisti. Il costo dell'operazione è di otto milioni di euro che lo rende uno degli interventi più...