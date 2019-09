E anche il cibo diventa tradizione Al via Saor, 50 eventi in tutta la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALVENEZIA Ha presto il via ieri Saór - Saperi e sapori veneziani in festa, il primo festival cittadino organizzato tra Venezia e Mestre, dedicato al patrimonio gastronomico locale: l'inaugurazione si è tenuta in uno dei ristoranti che partecipa all'iniziativa, alla presenza dei promotori, dei rappresentantri di Comune e Aepe, Associazione pubblici esercizi. Scopo della tre giorni è creare un punto di incontro tra produttori, ristoratori, commercianti, associazioni cittadine, scuole, operatori del turismo sostenibile, cittadini e...