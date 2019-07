CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È allarme tra gli inquilini degli alloggi popolari. Gli affitti sono esplosi e chi si trova a dover sborsare canoni più cari non ci sta. Con la mensilità di luglio il canone d'affitto che devono versare gli inquilini degli alloggi Ater aumenterà di un terzo. Tutta colpa della legge regionale del 2017 che ha imposto la rivalutazione degli affitti applicati alla case di edilizia residenziale pubblica in provincia di Rovigo. Ma ci sono anche inquilini che lamentano costi di affitto quasi raddoppiati anche per la decisione di addebitare l'Iva...