È al gusto di bombardino il gelato dei Mondiali 2021. La creazione è stata presentata ieri sul canale YouTube della Mostra internazionale del gelato di Longarone. L'idea è nata da un gruppo di cinque amici gelatieri che si sono incontrati proprio alla Fiera di Longarone, nell'ambito delle iniziative del forum della gelateria.

A BASE DI NEVE

«Creare un abbinamento tra sci, neve e gelato è stato naturale, non fosse altro per il fatto che nell'antichità, i primi gelati- si racconta erano proprio a base di neve con l'aggiunta di qualche succo. Non va poi dimenticato che proprio dalle vallate bellunesi, limitrofe a Cortina, verso la metà del 1800 è nata la storica tradizione dei gelatieri cadorini e zoldani che hanno fatto conoscere il gelato in tutto il mondo e tra i motivi che hanno favorito lo sviluppo di questa attività viene spesso citata la dimestichezza che avevano questi montanari su come trattare e utilizzare al meglio la neve e il ghiaccio», spiegano i promotori. Così i gelatieri Stephane Buosi (Cremeria Veneta di Brugnera), Mauro Crivellaro (Gelateria l'Arte di Mauro a Mirano), Renzo Ongaro (Casa del Gelato di Caorle), Marco Reato (gelateria Gimmy di Feltre) e Stefano Vianello (gelateria da Stefano di Maserada), hanno deciso di ispirarsi al bombardino, la nota bevanda, molto apprezzata nelle baite di montagna tra gli sciatori per scaldarsi e rigenerarsi dopo una giornata sugli sci e sulla neve.

OMAGGIO AL TERRITORIO

È un gelato che vuole essere anche di auspicio affinché la stagione dello sci, fondamentale per l'economia della montagna, possa tornare presto. La preparazione proposta ricalca la ricetta tradizionale della bevanda ma privilegia, in omaggio al territorio, ingredienti di origine veneta come latte, uova, panna, vino passito veneto e grappa. Per i più piccoli è stata elaborata anche una ricetta priva di alcool, utilizzando un gelato alla crema con miele del territorio.

