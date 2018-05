E al Brico arrivano gli armadietti per le consegne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀROVIGO Anche a Rovigo sbarca l'Amazon Locker, la cassetta porta-pacchi per chi effettua acquisti online. Il problema infatti di chi si rivolge ai negozi virtuali è spesso quella di ricevere la merce. Capita, a volte, di non riuscire infatti a intercettare il corriere che consegna il prodotto acquistato online, magari semplicemente perché arriva in orari in cui è impossibile garantire il ritiro. Il colosso delle vendite online ha dunque pensato di posizionare in alcuni punti strategici delle città delle cassette porta-pacchi in...