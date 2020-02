«Onesti e leali con Senatore. Sulla candidatura a sindaco cerchiamo una soluzione unitaria con Lega e Fratelli d'Italia». Il commissario della sezione comunale nonché coordinatore provinciale Michele Celeghin ha incontrato martedì sera, Alle Botte, gli iscritti e i simpatizzanti i Forza Italia per organizzare la strategia in vista delle prossime elezioni amministrative. «È stato un incontro molto positivo e collaborativo. Non avendo la possibilità di essere sempre presente a Portogruaro ha detto - ho chiesto la disponibilità agli iscritti di affiancarmi nel coordinare le attività da qui alle elezioni, scadenza del mio mandato da commissario. Cinque le persone che hanno accettato l'invito a creare un gruppo di lavoro: l'attuale assessore alle Attività produttive, Luigi Geronazzo, il capogruppo di Fi in consiglio comunale Enrico Zanco, Vanni Passeri, Mattia Lenardon e Chiara Fusilli. Nel corso dell'incontro ha aggiunto - il tema delle candidature è, anche con mia sorpresa, passato in secondo piano. La volontà e la prima preoccupazione degli iscritti e dei simpatizzanti è quella di riorganizzare il gruppo, stendere le linee programmatiche e formare una squadra forte che possa continuare a governare la città. Non ci sono state alzate di scudi né pro né contro Senatore, a cui siamo comunque fedeli, visto che stiamo ancora amministrando assieme, come d'altronde sta facendo la Lega». Celeghin, che ha annunciato che la lista con il simbolo di Forza Italia sarà presente anche nelle amministrative di Portogruaro, ha spiegato come in queste settimane si siano intensificati i contatti con il coordinatore provinciale della Lega, Andrea Tomaello, e con il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Lucas Pavanetto. «Ci stiamo confrontando su tutti i Comuni della Città metropolitana che andranno al voto per proporre, per quanto possibile, delle candidature unitarie. Tutte le strade sono ancora aperte. In Lega a Portogruaro c'è un confronto ancora aperto che noi rispettiamo. Florio Favero possibile candidato? Non lo conosco e ad oggi non ho avuto alcuna indicazione in questo senso». Il sostanziale rinvio della scelta sul sostegno al sindaco uscente, non cancella le spaccature che esistono all'interno di Forza Italia. Sia Pietro Rambuschi che Caterina Pinelli, entrambi legati al partito di Berlusconi, hanno infatti già annunciato di voler correre con delle proprie liste contro la Senatore.

Teresa Infanti

