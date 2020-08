I DATI

VENEZIA Nel frattempo il forte, forse percepito come luogo perfetto per chi vuole fare due passi o bere uno spritz all'aperto e a distanza di sicurezza, ha chiuso il mese di luglio con il 50% di presenze in più rispetto allo scorso anno. Se a giugno si scontava ancora l'effetto Covid (e nei primi mesi dell'anno ovviamente il crollo era stato drastico), al 31 del mese scorso il contatore si è fermato sui 57.826 visitatori, il 46,98% in più rispetto ai 39.342 dello scorso anno. E per le attività che ci lavorano, anche se ridimensionate, è una boccata d'aria. L'area ristorazione, per rispettare le misure di sicurezza, è stata totalmente rivista: resta chiusa la Dispensa mentre il Gatto rosso e la pizzeria sono aperti con meno tavoli e in modalità asporto. Soluzione che risulta però comunque molto gradita sia a pranzo che a cena. In baia invece, nel lounge bar gestito dalla società partecipata del Casinò Meeting & dining, funzionano in particolare le serate infrasettimanali in cui si riuniscono i giovanissimi. Nel frattempo in baia si festeggia l'avvio di un altro cantiere, quello dell'edificio 29. I lavori, per un finanziamento totale di 1,8 milioni euro, sono iniziati in questi giorni e rientrano in uno stanziamento complessivo del Comune di 7 milioni per la sistemazione delle Casermette Napoleoniche. Uno degli interventi più attesi e che più di altri cambierà l'aspetto del compendio. «Forte Marghera commenta il sindaco Luigi Brugnaro - ha visto in questi ultimi anni un grande impegno da parte dell'amministrazione comunale che ha stanziato quasi 17 milioni per ristrutturare e rendere sempre più funzionale questo importante luogo storico e simbolico per l'intera città di Venezia». Oltre al progetto di recupero del 29, il sindaco ricorda tra gli altri i nuovi ponti e l'investimento di altri 850 mila euro per migliorare l'accessibilità via acqua rendendo i canali perimetrali del Forte navigabili per le imbarcazioni a remi. «Abbiamo inoltre approvato il progetto per la realizzazione di stalli intelligenti per 92 biciclette per un totale di 385 mila euro che entrano in quel grande piano comunale di piste ciclabili che possano consentire ai cittadini di muoversi in estrema libertà e sicurezza nel territorio». All'ingresso del forte c'è un viavai di Mobike e gli altri mezzi alternativi a noleggio.«Infine, con queste ultime due delibere dal valore complessivo di quasi 1,8 milioni - conclude Brugnaro - non solo andiamo a creare nuovi bagni all'interno del Forte ristrutturando l'edificio 34 completamente pericolante e abbandonato, ma andremo a riqualificare l'area esterna al forte con un parcheggio intermodale che migliorerà la fruizione del Forte da parte dei suoi visitatori, Un bilancio di 5 anni di interventi che dimostra quanto abbiamo creduto in questo luogo». M.Fus.

