JESOLO La notizia era attesa ed è stata ufficializzata la scorsa settimana con l'arrivo dei primi ospiti. Stagione 2020, riapre lo storico hotel Casa Bianca al Mare. Si tratta di uno degli alberghi più prestigiosi dell'intera costa, di proprietà della Lir srl, la società controllata dalla famiglia Polegato e gestito dai fratelli Igor e Daniel Menazza, appartenenti a una delle famiglie più note della città, che a Jesolo gestiscono sei strutture ricettive. Due, da oggi, quelle attive con la previsione di aprire la terza a luglio. Una scelta che conferma la volontà di razionalizzare le risorse, ma anche presenze e costi, sperando in un vero decollo della stagione. Per questo ad aprire le porte sono stati gli hotel Cesare Augustus e appunto il Casa Bianca. Ma l'apertura di quest'ultimo rimane una delle più significative e delle più attese per il valore dell'hotel, l'unico nel litorale ad aver conservato la sua architettura storica pur diventando un elegante resort. Un'apertura, dunque, che rappresenta un forte segnale di ripartenza a tutta la città, soprattutto per un turismo di alta classe. E con nuovi investimenti. Completamente rivista la terrazza esterna, la famiglia Menazza, assieme ai precedenti gestori del Mirandolina, seguirà anche la gestione del nuovo ristorante Amarmio, il locale affacciato direttamente sul mare che sarà aperto anche ai clienti esterni con la cucina affidata allo chef stellato Paolo Businaro, con piatti raffinati ispirati alla tradizione del territorio. «Il momento non è dei più facili spiegano i due fratelli però bisogna ripartire: la città deve farsi trovare pronta e noi vogliamo fare la nostra parte. Oltre all'hotel abbiamo confermato l'apertura del nuovo ristorante, rivedendo la terrazza esterna, aprendo anche ai clienti esterni e adeguandoci alle varie disposizioni. Siamo convinti che oggi per ripartire sia necessario investire nella qualità e su questo tutti dovrebbero fare le opportune valutazioni». Buone le prenotazioni, anche dall'estero, soprattutto dai paesi di lingua tedesca, destinate a crescere nel fine settimana e poi da luglio come in tutta la città. «Le richieste di informazioni concludono Daniel e Igor sono in aumento giorno dopo giorno, anche questi sono segnali incoraggianti. Questa è un'estate strana, nella quale deve esserci la massima attenzione alla sicurezza ma questo non ci deve impedire di essere fiduciosi. Contiamo di aprire l'hotel Colombo per luglio, ma se ci saranno le condizioni apriremo anche gli altri tre». Dopo il weekend di overbooking, con circa 250 hotel aperti su un totale di 340, negli ultimi giorni si è registrato una flessione delle presenze ampiamente prevista. Anche in questo caso si tratta della conferma di una forma di turismo legata ancora soprattutto al mercato interno e concentrata nei fine settimana.

