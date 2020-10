IL FRONTE SI ALLARGA

CHIOGGIA La protesta contro il nuovo Dpcm arriva anche a Chioggia, ma in prima fila, almeno per il momento, non ci sono i ristoratori. Ad organizzare la manifestazione che, giovedì alle 20, porterà in piazza, davanti al municipio le partite iva cittadine, è una giovane imprenditrice, Ilaria Di Nunzio, titolare di un parco giochi per bambini. Un'attività che viene colpita solo in parte dalle nuove restrizioni. «Non possiamo fare feste, ma possiamo accogliere i bambini- spiega Ilaria - e non è chiaro come e per quanto i genitori possono accompagnare i figli». Ilaria ha aperto la sua attività da 12 mesi, ma ne ha lavorati solo cinque. «Non potrei reggere un'altra chiusura», dice. E come lei molti altri che hanno fatto investimenti e adeguamenti nelle loro attività, si trovano davanti un grosso punto interrogativo.

«La nostra dice Ilaria sarà una manifestazione statica, senza corteo e con le mascherine. Ma, soprattutto sarà una manifestazione pacifica. Conte ha promesso rimborsi a coloro che non potranno lavorare, ma non ci crede quasi nessuno: chiediamo attenzione vera e chiediamo serietà al Governo. Ne va del nostro lavoro».

Diego Degan

