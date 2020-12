TRASPORTI

CAVALLINO TREPORTI Mascherina regolarmente indossata, ma tutti, o quasi, seduti senza tener conto del distanziamento. Trasporti pubblici, nuove proteste per le linee di navigazione che collegano Punta Sabbioni con Venezia. A far discutere, ieri, è stata la corsa delle 7.30 con i viaggiatori, soprattutto pendolari, tutti seduti a distanza ravvicinata. A bordo del battello sono state poche le persone rimaste in piedi, ma i posti a sedere sono stati quasi tutti occupati. In tempi di pace una situazione di apparente normalità, ma con il Covid di mezzo la percezione è diversa. Immancabilmente sono scattate le proteste degli utenti, che chiedono un potenziamento del servizio con l'aggiunta di corse bis o l'utilizzo delle motonavi negli orari di maggiore affluenza. Anche perché già a inizio ottobre, con le scuole aperte, gli stessi pendolari avevano segnalato situazioni di affollamento. E ora con le temperature più rigide il timore è che i viaggiatori si accalchino in cabina, al riparo dalle intemperie. Ma con lo spettro del virus. «Ieri spiega Samuele Ghezzo, portavoce del comitato pendolari - ci sono state segnalazioni di affollamento anche per la corsa delle 7. Stiamo monitorando ogni giorno la situazione: i battelli usati per il servizio hanno una capienza massima di 400 persone, ora dimezzata per rispettare le linee anti-contagio. Dalle verifiche fatte dall'Azienda quasi mai viene raggiunto il massimo della capienza. Spesso il problema è di percezione, certo tutto sarebbe più facile se al posto dei battelli venissero usate le motonavi che hanno una capienza di 1.200 viaggiatori, come accaduto nei mesi scorsi ma poi sostituite con le modifiche agli orari. Noi continuiamo a chiedere all'Azienda di potenziare le corse, almeno utilizzando dei bis negli orari di maggiore affluenza». Le segnalazioni ieri sono arrivate anche in Municipio: da tempo il Comune ha avviato il monitoraggio dei trasporti, per il momento senza riscontrare criticità sulla capienza.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA