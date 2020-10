DURANTE IL TEMPORALE

VIGONZA Scende dall'auto e viene colpito in pieno da un fulmine. J.F., di 43 anni, fattorino residente a Stra, nel veneziano, ora si trova ricoverato in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Padova.

L'incredibile incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 8, sul piazzale di via Trevisan, alle spalle del distributore di benzina della Major a Peraga di Vigonza, dove sono parcheggiati decine di furgoncini della ditta Adecco che si occupa di trasporti e consegne per conto di Amazon.

LA DINAMICA

Quella che doveva essere una domenica ordinaria di lavoro si è trasformata in tragedia per l'operaio 43enne che era appena arrivato sul piazzale per lasciare la sua auto, una Smart di colore grigio, e prendere il suo furgone per iniziare a lavorare. J.F., poco prima delle 8 è arrivato in via Trevisan è entrato nel parcheggio e ha sistemato l'auto. Non appena è sceso, con le chiavi della Smart ancora in mano per chiuderla, è stato preso in pieno da un fulmine durante il forte temporale di ieri mattina, con un boato così tremendo che è stato sentito in molte zone del paese.

Una scarica elettrica potentissima, che l'ha sbalzato violentemente a terra, a qualche metro di distanza. L'uomo è caduto privo si sensi. Accanto a lui c'erano altri tre colleghi che stavano parcheggiando le rispettive auto per prendere i loro mezzi. Tutti hanno assistito sconvolti alla scena e sono stati i primi a dare immediatamente l'allarme per portare soccorso all'amico.

IL MALORE DEL COLLEGA

Uno di loro ha anche provato a rianimare il collega riverso a terra esanime, ma poco dopo si è sentito male a sua volta: il corpo dell'uomo, infatti, ha fatto da conduttore perchè la scarica non si era ancora esaurita e si è così propagata.

Poco dopo in via Trevisan sono arrivati i soccorritori del Suem 118 che dopo aver stabilizzato l'operaio l'hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, in prognosi riservata dove versa in pericolo della vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Padova che, in attesa dell'ambulanza, hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare al ferito, dandosi il cambio, fino all'arrivo del personale sanitario.

SPISAL AL LAVORO

I pompieri hanno poi provveduto a metter in sicurezza le due auto coinvolte: la violenza della scossa elettrica ha fatto scoppiare l'airbag della Smart, mentre l'Opel Corsa di un collega che era lì accanto proprio quando è arrivato il fulmine, si è improvvisamente spenta e non c'è stato verso di farla ripartire. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Cadoneghe, che hanno raccolto anche le testimonianze dell'accaduto di due dei tre colleghi che erano ancora sul posto, visibilmente sotto choc. In tarda mattinata nel parcheggio di via Trevisan sono arrivati anche i tecnici dello Spisal dell'Ulss 6 per valutare se possa trattarsi di un infortunio sul lavoro.

Per l'operaio ferito i medici hanno giudicato gravissime le sue condizioni ed è in pericolo di vita per via delle ustioni e dei danni provocati dal fulmine agli organi interni.

Lorena Levorato

