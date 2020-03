DUOMO

MESTRE In questo periodo di digiuno e di diaspora quaresimale chiediamo al Signore la grazia di vivere questi giorni per essere, un domani, dei cittadini e cristiani diversi. È il messaggio che il patriarca Francesco Moraglia ha affidato a quanti, in tv e in streaming sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Gente veneta, hanno assistito alla messa celebrata ieri nel duomo di San Lorenzo martire, in piazza Ferretto, ovviamente a porte chiuse. Questa domenica monsignor Moraglia ha scelto la chiesa principale di Mestre dopo che nelle precedenti aveva celebrato, sempre a basilica sgombra, alla Madonna della Salute e al Santissimo Redentore. Con lui, sull'altare, c'erano solo il segretario particolare don Morris Pasian, l'arciprete don Gianni Bernardi e il vicario don Lorenzo De Lazzari, mentre Alessandro Polet e Michael Sabba hanno pronunciato dal pulpito le letture e don Marco Zane ha curato la telecronaca. «Attendiamo con trepidazione il momento in cui potremmo ricostituirci come comunità che si incontrano fisicamente ha affermato Viviamo momenti difficili, ma come in tutti i momenti difficili gli uomini e le donne di buona volontà sanno tirare fuori il meglio: i cristiani sanno che la grazia di Dio passa attraverso le vicende di tutti i giorni. Quindi ha aggiunto: Il nostro popolo e ciascuno di noi sta soffrendo, ci manca l'ordinarietà della vita, ci mancano gli altri, ci manca la comunità, ci manca la celebrazione dell'Eucarestia. Sono giorni in cui il cristiano e il credente deve riscoprire la preghiera come rapporto personale con Dio. Il cristiano nel tempo della prova prega: prega sapendo che chi prega ha le mani sul timone della vita. A dieci minuti a mezzogiorno, le campane hanno suonato a distesa, in segno di speranza, mentre il patriarca usciva dalla porta laterale su una piazza Ferretto deserta, per impartire la benedizione eucaristica alla città, alle terre venete e al Paese. Quindi Moraglia è rientrato in chiesa e ha pronunciato la preghiera di affidamento a San Michele arcangelo, patrono di Mestre e simbolo della lotta contro il male, davanti alla vetrata che ne riproduce la figura: Sostienici nel nostro cammino e ascolta le nostre invocazioni uno dei passaggi Vigila su di noi, aiutaci nella nostra fragilità e impotenza, non permettere che veniamo meno, riguarda, in particolare, i malati e i loro familiari . (A.Spe.)

