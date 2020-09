I CONTI NON TORNANO

VENEZIA Nessuno è al sicuro, quando le posizioni in classifica eletti sono separate da una manciata di voti. Basta la svista in un verbale, che poi viene ricontrollato, per decidere l'ingresso o meno in Consiglio comunale o di Municipalità. Ne ha fatto le spese ieri pomeriggio Saverio Centenaro, vicepresidente uscente del Consiglio comunale, il quale verso le 18 di ieri si è trovato superato dalla collega Deborah Onisto, alla quale erano stati attribuiti dieci voti in più.

Questo è un caso, per così dire, normale che si verifica di solito entro i due o tre giorni successivi allo spoglio, quando i verbali vengono ricontrollati.

SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE

In varie parti della città, tuttavia, si sono verificati casi di scomparsa di voti che non si riescono a spiegare con semplici errori nei conteggi. E qui si apre il capitolo delle schede o delle preferenze nulle. Su 128.025 votanti sono state registrate 2mila 356 schede bianche e 2mila 300 schede nulle. È proprio su queste ultime che si sono scatenate le polemiche, in quanto le regole del voto disgiunto sono state ritenute troppo complicate e foriere di errori. Tra l'altro pare che ci siano differenze di interpretazione anche nei manuali per le elezioni regionali e quelli per le elezioni comunali.

«Succede tutte le volte - commenta Renato Boraso, assessore uscente e neo consigliere comunale - è roba di ordinaria amministrazione poiché capita che ci siano incongruenze tra i voti dei registri e quelli effettivamente caricati. È successo anche a me, in un seggio di Campalto, quando mi son trovato meno voti di quelli che pensavo e allora ho chiamato il mio rappresentante di lista, che ha confermato e ho fatto correggere. Nei due-tre giorni in cui vengono fatti questi controlli - conclude - è possibile fare correzioni al volo. Poi, una volta che avviene il deposito in Corte d'appello, non restano che i ricorsi»

MANCANO PREFERENZE

Un caso diverso è quello presentato da Abdul Humayun, candidato del Pd per la Municipalità di Marghera. All'inizio di settembre, Humayun era finito suo malgrado al centro delle cronache perché il consigliere fucsia Maurizio Crovato aveva postato un volantino scritto solo in ligua bengalese. In realtà, poi, lo stesso Humayun ha smentito spiegando che quello era un biglietto di auguri dei suoi amici e che il suo santino era tutto in italiano. Non solo: abitando a Marghera da 16 anni, fa parte della Protezione civile e vive con partecipazione la vita della città.

Alle elezioni ha preso 23 voti.

«Il mio dubbio - spiega - è che a Marghera ero sicuro di avere 84 voti. I 23 che mi sono trovato probabilmente sono di alcuni amici italiani con cui lavoro. Come è possibile che non ci sia traccia di neanche un voto tra quelli dei miei amici? Possibile che tutti abbiano sbagliato? Ai seggi Einaudi e Grimani risulto con zero preferenze».

Abdul Humayun non se la mette via.

«Stiamo provando con il segretario del Pd per poter capire che cosa è accaduto ed eventualmente presentare ricorso».

VOTI SPARITI

C'è poi un caso opposto: quello in cui un elettore abbastanza esperto sostiene di aver votato determinate persone e poi ad un controllo on line le preferenze espresse nella sezione risultano zero.

«Era saltato all'occhio per curiosità - racconta Tommaso Marotta, consigliere uscente di Municipalità di Venezia - e ho notato che il voto mio e della mia ragazza non compariva né per il Comune né per la Municipalità. Non saprei cosa pensare, il mio voto che fine ha fatto? Ci ho pensato molto per capire se avessi sbagliato o meno, ma in realtà ho prestato molta attenzione a simbolo e posizione. Sono sicuro di aver messo la preferenza in modo corretto».

INCONGRUENZE

La neoeletta consigliera comunale Cecilia Tonon (La mia Città) racconta di aver vissuto parecchi casi simili.

«Ci sta che uno dice ti ho votato e dopo il tuo nome non c'è perché non ti vota. Però - commenta - se c'è anche gente di cui mi fido che mi dice che mi ha votata allora c'è un problema. Certo che il voto disgiunto ha creato problemi: più croci, croci con nomi che non c'entravano eccetera. Ho parlato con tanta gente, anche molto istruita e ho dovuto ripetere tante volte. E lo stesso ho visto molti voti annullati perché il mio nome era nella riga del Pd e almeno una ventina di voti è andata persa in questo modo».

Michele Fullin

