IL CASO

SANTA MARIA DI SALA Nicola Fragomeni resta sindaco, Francesca Scatto entra in Regione e dunque a giorni si dimetterà da assessore. L'esito regionale allontana i due rivali in giunta, nello strano caso di Santa Maria di Sala, comune che ha visto i due alleati in giunta finire avversari per uno scranno in consiglio regionale e darsele di santa ragione. Il primo cittadino, candidato con il Partito dei Veneti, non ce l'ha fatta a risultare eletto, nemmeno appellandosi al voto disgiunto che l'ha visto chiedere apertamente il consenso anche ai giurati sostenitori di Zaia. Ce l'ha fatta l'avvocato Scatto invece, che forte del buon risultato della lista Zaia Presidente, si è tolta più di qualche sassolino. Nei ringraziamenti di rito per il gran risultato, Scatto dichiara: «Il fatto di appartenere alla lista di Luca Zaia ha rappresentato una garanzia e nulla, neppure il voto disgiunto, ha potuto scalfire la fiducia nel nostro governatore». I pericoli di ripercussioni sulla maggioranza salese insomma non sono scongiurati: Scatto dovrà lasciare la carica di assessore ai lavori pubblici e sicurezza e la Lega, che tre anni fa ha contribuito all'elezione di Fragomeni, pretende di sostituirla con un altro leghista. E non è detto che basti: c'è un conto in sospeso, che il commissario metropolitano della Lega (vicesindaco in pectore di Venezia) Andrea Tomaello descrive così: «Valuteremo il da farsi con la sezione locale - spiega - che ha raggiunto un grande risultato con Francesca Scatto. E valuteremo anche i rapporti all'interno della giunta, visto che il sindaco si è schierato apertamente contro Zaia e ha condotto una campagna poco corretta nei nostri confronti. Cambieranno, credo, i rapporti in giunta, ma prima di tutto gli chiederemo chiarezza». Fragomeni, primo del Partito dei Veneti in provincia, davanti anche ad Alessio Morosin, sottolinea come i suoi voti personali siano comunque gli stessi presi dalla Lega a Santa Maria di Sala e non si scompone: «Non c'è alcun problema in giunta - assicura - il fatto stesso che abbia chiamato al voto disgiunto, e non vedo quale sia il problema nell'averlo fatto, dovrebbe essere segno che con Zaia e il suo partito i rapporti sono ottimi. Il risultato personale ha confermato l'affetto dei cittadini nei miei confronti. Per la nomina del nuovo assessore parlerò con tutti gli alleati, ma non accetterò diktat e a decidere sarò io: ho sempre lavorato per unire, non per dividere e continuerò a fare così». Non ci sono solo gli equilibri politici da preservare per tenere in piedi la giunta salese: va mantenuto anche quello tra i sessi e dunque a sostituire Scatto dovrebbe essere un'altra donna.

Filippo De Gaspari

