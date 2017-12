Duecento a terra caos e rabbia all'aeroporto: «Non finisce qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVOLTATREVISO Quando sugli schermi dell'aeroporto Canova venerdì sera alle 23.30 è apparsa la scritta volo annullato, i duecento passeggeri in attesa di partire per Palermo per le vacanze di Natale o per raggiungere i loro cari in Sicilia non ci potevano credere e subito è scattato l'assalto alla biglietteria. PROTESTE E LACRIMESui volti di molti la rabbia, su altri la rassegnazione, sui più piccoli e qualche ragazza anche una lacrima. Qualcuno aveva intuito che qualcosa non andava quando il volo Treviso-Palermo della Ryanair ha...