Due casi di positività al Covid in due scuole del Lido e altrettante classi in quarantena come previsto dai nuovi protocolli anti contagio. Il primo si è registrato alla scuola media Vettor Pisani, facente parte dell'istituto scolastico comprensivo Franca Ongaro. Un alunno di seconda media, che ha contratto il virus in ambito familiare, è risultato positivo asintomatico. Subito è scattata la quarantena per tutta la classe formata da quasi una trentina di alunni. Contestualmente è stata attivata la didattica a distanza come previsto. In questi giorni saranno effettuati i tamponi a tutti i ragazzi e agli insegnanti che abbiano trascorso almeno quattro ore con la classe nelle 48 ore precedenti all'accertamento del caso positivo. Sono stati sanificati gli spazi comuni e l'aula che ora è vuota proprio perché i ragazzi stanno frequentando le lezioni da casa in attesa di poter rientrare. Si tratta di una delle classi più numerose dell'intero istituto. Alla Scuola dell'infanzia Don Bosco, invece, un'ausiliaria, tra il personale scolastico in servizio, è risultata positiva al tampone. Chiusa, da lunedì, una sezione con circa 25 piccoli, tutti in quarantena. È rimasta aperta, invece, l'altra sezione della stessa scuola dell'infanzia. Rientreranno in classe in presenza martedì 2 febbraio.

Lorenzo Mayer

