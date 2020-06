L'ANALISI

PORDENONE I più pessimisti ne erano certi: la riapertura di bar, ristoranti e negozi al dettaglio avrebbe comportato «inevitabilmente» a una ripresa (si sperava modesta) del contagio. I più prudenti confidavano nel corretto uso delle protezioni da parte di tutti. E anche la schiera (allora poco frequentata) degli ottimisti faceva gli scongiuri, pur confidando in una discesa ormai imboccata. La ripresa dei contatti sociali - pur a distanza di un metro - e soprattutto il massiccio riavvio delle attività economiche celava dentro di sé il rischio di ritornare al punto A, cioè alla diffusione su larga scala del virus. A 14 giorni (il tempo è quello stimato dalla comunità scientifica per la massima incubazione della malattia) dalla vera fine del lockdown tutto ciò non è successo. Anzi, in Friuli Venezia Giulia il virus ha continuato ad arretrare, per giunta con più decisione proprio da quando si è deciso di far ripartire la vita.

I NUMERI

Si deve per forza partire dai dati, perché è solo sulla base di quelli che si possono trarre le prime conclusioni. La statistica non vive di sensazioni. E l'analisi inizia dal rapporto tra i test effettuati dal comparto sanitario e i casi positivi riscontrati. Nella settimana che si concludeva il 17 maggio (cioè un giorno prima dell'ondata di riaperture), in regione erano stati contati 61 nuovi positivi. Il trend era già in calo, anche dopo la ripartenza delle fabbriche del 4 maggio. Nei sette giorni successivi, conclusisi con il 24 maggio, i contagi settimanali erano calati a 45, mentre nell'ultima settimana la quota è scesa ancora, con soli 37 nuovi casi in sette giorni. Da domenica 24 maggio a ieri, il sistema sanitario del Fvg ha testato 8.119 persone, cioè circa 600 in più rispetto alla settimana precedente. Il significato è chiaro: si è cercato di più e si è trovato di meno. I test crescono e i positivi calano. E in questo caso si parla di persone controllate e non genericamente di tamponi, che possono comprendere anche i test effettuati a persone già malate.

I NUOVI CASI

Se rapportati a 100mila abitanti, i nuovi casi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono letteralmente crollati nelle ultime due settimane, cioè quelle indicate come rischiose dalla comunità scientifica. Ogni giorno risultano positive 0,2 persone ogni 100mila abitanti, una quota simile a quella del Veneto e praticamente irrisoria rispetto a quando - nella prima settimana di lockdown - si riscontravano otto positivi sullo stesso campione di popolazione.

TAMPONI POSITIVI

Un altro dato che fa capire come l'epidemia sia arretrata in modo sensibile, è quello che riguarda la percentuale di pazienti positivi sul totale dei tamponi effettuati. In Friuli Venezia Giulia l'incidenza è ormai minima, e solo lo 0,1 per centro delle persone sottoposte a test riceve poi il responso positivo. Da questa analisi deve essere lasciato fuori sia il calo delle persone attualmente malate (comparato a quello dei guariti) che l'andamento dei decessi. Si tratta infatti di variabili connesse perlopiù a situazioni emerse anche uno o due mesi fa, cioè quando l'epidemia sul territorio era ancora in grado di mordere. I dati sono quelli diffusi ogni giorno sia dalla Protezione civile del Fvg che dal dipartimento nazionale. L'analisi è affidata invece all'Università di Udine, che ogni 24 ore elabora i grafici e disegna le curve della pandemia in regione. Curve e grafici che oggi, a 14 giorni dalle tanto temute riaperture, sono vicini alla quota zero per ogni valore.

Marco Agrusti

