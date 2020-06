MESE ALLUVIONALE

TREVISO Dopo un inverno estremamente secco e con il livello dei bacini idrici a secco anche nella prima metà della primavera, la natura sta rimettendo le cose a posto a suon di nubifragi. Giugno finora è stato un mese sottomedia a livello di temperature, e già questa è una notizia, ma soprattutto molto piovoso su tutta la Marca con fenomeni che a volte sono stati estremi causando danni a ripetizione e costringendo i sindaci ad avanzare richiesta di stato di calamità. Due settimane fa è stato il montebellunese, soprattutto la città capoluogo, a fare i conti con severe ondate di maltempo che hanno provocato allagamenti a ripetizione e l'esondazione del canale Brentella in almeno due occasioni. Neppure il tempo di fare una stima dei danni che domenica scorsa un fenomeno temporalesco abbastanza diffuso ha allagato buona parte del territorio provocando danni in tutto il comprensorio: da Nervesa a Montebelluna, passando per Giavera e Volpago, e da Trevignano a Cornuda. La pioggia ha mandato sott'acqua decine di abitazioni trasformando le strade in torrenti. Non è andata meglio nel Quartier del Piave, soprattutto a Farra dove il maltempo ha causato almeno centomila euro di danni alla scuola elementare e all'asilo, andati completamente sott'acqua, come case e negozi. Nella Sinistra Piave danni enormi li hanno fatti anche la grandine e il vento, con due case scoperchiate e interi vigneti bombardati dai chicchi. L'emergenza però era soltanto all'inizio: il giorno dopo ore critiche le ha vissute Castelfranco con l'Avenale che è uscito dagli argini allagando buona parte del centro cittadino. Danni li ha fatti anche il Muson, uscendo parzialmente dagli argini nell'asolano dove sono state registrate anche frane e smottamenti. A distanza di neanche una settimana la situazione si è ripetuta cogliendo di sorpresa due paesi della pedemontana.

IL TREND

La situazione non è destinata a cambiare, almeno nel breve e medio termine. Ieri l'ingresso del nuovo vortice in quota ha determinato un incremento dell'instabilità con acquazzoni e temporali che si sono puntualmente verificati, complice anche la particolarità di ciò che è avvenuto a Pederobba, più colpita di altri perchè si è formata una cella autorigenerante sul Monfenera. In avvio di settimana tale vortice si allontanerà verso le regioni adriatiche e i Balcani, ma continuerà a influenzare il tempo sulla Marca, mantenendo condizioni di variabilità con nuovi temporali specie nelle ore pomeridiane e serali.

