CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DUE PRIORITA'«Il referendum per l'autonomia di Mestre è già sul tavolo del ministro per la Democrazia diretta, il veneto Riccardo Fraccaro. Mentre il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli si sta già occupando delle grandi opere per Venezia, a partire dalla situazione del Mose». Ad annunciarlo è la senatrice mestrina del Movimento Cinquestelle Orietta Vanin, spiegando che il governo avrà un'attenzione particolare per la città. «Il referendum è per noi lo strumento per definizione della partecipazione popolare, tanto che...