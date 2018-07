Due operaie ferite in infortuni sul lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFORTUNIUDINE Due infortuni sul lavoro sono avvenuti l'altra notte in un'azienda di Buttrio, la Danplast Srl che è attiva in via Marconi, e la Biofarma di Mereto di Tomba. Altrettante operaie sono rimaste ferite durante il turno di lavoro, venendo trasportate all'ospedale in ambulanza rispettivamente per lo schiacciamento di una mano e di un dito. Nel caso di Buttrio, a rimanere ferita è stata una ragazza di 24 anni che, intorno alle una dell'altra notte, è stata accolta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con diverse...