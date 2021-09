Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNABELLUNO Due nuovi ricoveri di pazienti positivi. L'Ulss spinge sulla campagna vaccinale. In provincia sono più i ventenni vaccinati dei trentenni e dei quarantenni: ma il 29,5 per cento risulta non essersi ancora immunizzato. A Belluno la campagna vaccinale non ha ancora raggiunto una persona su cinque: il 22,4 per cento non ha avuto neppure una dose di vaccino. Numeri che spingono l'Ulss a parlare in modo esplicito: «La...