Due milioni di aiuti anti-spopolamento

LA CONVENZIONEBELLUNO Parola d'ordine: polifunzionalità. Non è uno scioglilingua, ma lo strumento con cui contrastare lo spopolamento dei piccoli paesi di montagna. In trincea i negozi di vicinato, quelli che possono aggregare le comunità frazionali e costituire un servizio decentrato, a pochi passi dalla porta di casa; ma anche quelli che sempre più spesso si trovano con le serrande abbassate, per questioni di costi e burocrazia. Adesso c'è una prospettiva in più, che può scongiurare nuove chiusure, e anzi agevolare aperture e...