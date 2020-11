DECISIONE DRASTICA

MARTELLAGO Maestre positive, chiusa l'intera scuola materna, quasi cento bimbi in quarantena: tra Maerne e Olmo fa lezione (in presenza) solo una classe su otto. Nel comune che dall'ultimo bollettino Covid dell'Ulss 3 di mercoledì contava 206 residenti positivi e 85 in isolamento fiduciario, non c'è istituto e ordine di scuola che non sia stato interessato dalla pandemia, senza contare la chiusura, da martedì, del Ceod Stella Polare di Olmo per la positività di otto utenti e due operatrici. Finora però non era mai successo che fosse disposta la chiusura dell'intero plesso scolastico, provvedimento in vigore da ieri alla scuola dell'infanzia statale Isaacs di piazza Giotto, a Maerne, che conta un centinaio scarso di alunni suddivisi in quattro sezioni. A deciderla, e a comunicarla in extremis con una lettera a tutti i genitori, mercoledì pomeriggio, la preside del comprensivo Matteotti di Maerne-Olmo, Monica Cuzzolin: «A seguito di segnalazione di casi positivi tra le docenti, tutti gli alunni da domani (giovedì, ndr) dovranno rimanere a casa in via prudenziale fino a nuovo avviso». In buona sostanza due maestre, che presentavano sintomi, hanno effettuato il tampone e il test ha ravvisato la positività. Avendo fatto lezione in tutte e quattro le sezioni della materna, dove per di più i bambini, di meno di sei anni, non portano la mascherina, la dirigente scolastica ha quindi ritenuto di adottare la misura estrema. Ad ora non risulterebbero invece positività tra i piccoli, che tuttavia non sono stati sottoposti al tampone: fino a ieri alle 13 i genitori erano in attesa delle preannunciate (dalla preside) ulteriori indicazioni dettagliate concordate con le autorità sanitarie competenti. I bimbi però dovranno restare a casa in isolamento e per le famiglie è un bel problema. «La preoccupazione è innanzitutto per la salute dei nostri figli - spiega una mamma -, ma anche per la gestione familiare». I genitori, infatti, dall'oggi al domani si sono dovuti organizzare per tenere i bambini e nei nuclei familiari con papà e mamma che lavorano uno dei due si è dovuto prendere ferie per stare con i figlioletti, non potendo ovviamente ricorrere ai nonni. Una situazione simile a quella a cui devono già fare fronte da giorni anche le famiglie di Olmo con i bimbi iscritti alla materna comunale Rodari, dello stesso istituto, dove e sezioni in quarantena sono ora tre su quattro.

Nicola De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA