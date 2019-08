CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Due incidenti in montagna, altrettante vittime. Il primo la vigilia di Ferragosto sul versante francese del Monte Bianco. A perdere la vita la 41enne Sonia Bof. La donna era impegnata con un amico in una scalata quando all'improvviso qualcosa è andato storto. Forse è scivolata, forse si è staccato un chiodo dalla parete, ciò che è certo è che all'arrivo dei soccorsi per lei non c'era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il suolo. Sonia era una grande amante della montagna, originaria di Borgo Valbelluna...