CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Due i pilastri messi dalla Camera di Commercio Belluno-Treviso per le Olimpiadi 2016: estendere il marchio Ospitalità Italiana a tutti gli alberghi (oggi aderiscono solo 60 in provincia) e spingere con tutta la moral suasion possibile per fare in modo che si arrivi al famoso prolungamento dell'autostrada A27 da Pian di Vedoia al Lienz. Oltreconfine, il prolungamento,e incontrerebbe il pieno favore delle locali Camere di commercio.Ma c'è anche il progetto Futourist che trascina nel circuito della promozione aree che finora erano scoperte come...