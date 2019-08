CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DUE GRANDI PROBLEMIMESTRE La riforma degli alloggi Erp entrata nel vivo il primo luglio scorso con l'introduzione dei nuovi canoni, mette in luce due grandi problemi per l'Ater di Venezia. Da un lato il numero piuttosto elevato di assegnatari che non hanno presentato l'Isee: precisamente 705 sui 2.857 inadempienti totali calcolati in tutto il Veneto, vale a dire circa un quarto solo nella nostra provincia (da ricordare che l'Isee è la scheda che somma il reddito al patrimonio ed è il nuovo requisito assunto per concedere o negare il diritto...