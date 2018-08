Due giornate per parlare di Ecologia e lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Belluno Feltre organizza un seminario diocesano sul tema dell'ecologia integrale: Ecologia e lavoro per il bene della persona. L'appuntamento è per il primo fine settimana di settembre (sabato 1 e domenica 2) a San Marco d'Auronzo. Si tratta di un seminario e non di un convegno perché nelle intenzioni degli organizzatori mira a coinvolgere direttamente i partecipanti che saranno invitati a riflettere e ad esprimere idee e proposte. Questo il programma della prima giornata: dopo...