VIABILITÀ

FELTRE Una bomba d'acqua si abbattuta anche sul Feltrino causando una serie di smottamenti che hanno imposto la chiusura della strada provinciale Madonna del Piave e la 348 Feltrina. Dalle 19.30 fino alle 22 ogni collegamento con il Trevigiano è stato interrotto. Solo pochi minuti prima delle 22, infatti, Veneto Strade è riuscita a liberare la frana scesa a Caorera, aprendo così un primo varco, mentre sulla 348 si è lavorato fino a notte fonda. Nel corso della serata ci sono stati momenti di apprensione perché sembrava che sotto lo smottamento della Feltrina potesse esserci un'automobile; fortunatamente è stato verificato che così non era.

QUEROVAS

La situazione più critica del Feltrino si è registrata nel comune di QueroVas. Già nel tardo pomeriggio, a causa della caduta di fango e detriti sulla carreggiata, sulla sinistra Piave era scattato il unico alternato all'altezza di Scalon. Una situazione che, con il perdurare delle piogge, è peggiorata a tal punto che poi è stata disposta la chiusura totale. Nel frattempo però una frana è caduta anche tra il Carpen e Santa Maria, lungo la 348 Feltrina. Erano circa le 19.30. Gli Enti preposti hanno monitorato la situazione fino a quando è stata disposta la chiusura anche di quell'arteria per garantire l'incolumità degli automobilisti.

TRAFFICO NEL CAOS

Caos lungo le due strade, da sempre molto trafficate in quanto collegamento tra il Feltrino e il Trevigiano, con gli automobilisti che hanno dovuto girare la macchina e trovare una strada alternativa per fare ritorno nelle proprie abitazioni. Veneto Strade ha lavorato sodo per garantire la riapertura almeno di una delle due strade. Ci è riuscita sulla Sp 1, con controllo a vista della situazione temendo possibili nuove colate.

LA POLEMICA

Quanto accaduto ieri è l'ennesima situazione di criticità che ha coinvolto le due strade. E il sindaco di Querovas, Bruno Zanolla, sbotta. «Questa nuova ondata di maltempo ha messo in luce ancora una volta la fragilità del nostro territorio, ma soprattutto il fatto che sono ormai indifferibili gli interventi di messa in sicurezza. È ormai un'odissea ogni qualvolta piove un po' di più. Va trovata una soluzione definitiva. La Regione del Veneto da una parte e la Provincia di Belluno dall'altra devono sedersi intorno ad un tavolo e trovare una soluzione definitiva a questa situazione. Lo chiediamo da anni e ora lo pretendiamo. Siamo pronti ad interessare anche il Governo».

COMUNI AL LAVORO

Se QueroVas è stata l'area più colpita, anche nel resto del territorio le cose non sono andate proprio lisce. Per quanto riguarda il comune di Feltre, «gli operai del Comune sono sul territorio per monitorare la situazione spiegano da Colle delle Capre -. Alcune criticità dovute all'acqua, come il pericolo di esondazione di piccoli torrenti e qualche pianta o rami caduti in strada, segnalate nelle frazioni di Pren, Arson e Villabruna. Qualche disagio anche in centro storico dove nel pomeriggio si è formato un piccolo rio in discesa lungo via Mezzaterra».

STRADE COME FIUMI

Nel comune di Cesiomaggiore si è registrata la tracimazione di torrenti che non hanno però causato danni. Parecchi gli alberi caduti. «Se la situazione non peggiora durante la notte la protezione civile sarà sul territorio dalla prima mattina di oggi per eventuali sistemazioni» sottolinea il sindaco di Cesio Carlo Zanella. A Pedavena alcune strade si sono trasformate in torrenti d'acqua, compresa la principale viale Pedavena. Alberi caduti lungo la viabilità cittadina anche a Seren del Grappa.

Eleonora Scarton

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA