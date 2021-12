IL RICORDO

IMER (TRENTO) Adriano Corona aveva 34 anni compiuti lo scorso maggio quando la sua vita si è interrotta lungo la Feltrina. Nato a Feltre, ha sempre vissuto in provincia di Trento, a Imer con la famiglia, conosciuta in paese, soprattutto per la professione dei genitori.

PASSIONE E LAVORO

Adriano si è diplomato all'ipsar sezione alberghiera e poi ha lavorato prima a Canal San Bovo per poi trasferirsi ad Imer, dove lavorava come cuoco nel locale gestito dal cugino anche se ogni tanto, la sua passione, lo portava a fare le stagioni lontano dalle sue montagne. Adriano infatti amava la natura e le vette che ammirava ogni volta che tornava a casa. Era anche un grande appassionato di trial ma, in generale, amava i motori. Anche le vecchie auto lo appassionavano. Sogni, passioni idee che sono finite ieri sulla Feltrina, dove Adriano ha trovato la morte al volante della sua Skoda. «Forse non se ne è neppure accorto» è il pensiero consolatore di chi lo conosceva. Trentaquattro anni compiuti lo scorso maggio, Adriano amava la montagna, la natura, il suo lavoro di pizzaiolo che lo portava a trascorrere lunghi periodi nel Primiero, ma anche a spostarsi per l'Italia per fare la stagione. In molti se lo ricordano con le mani infarinate e la pala per infornare, dietro al bancone del locale Al bus gestito dal cugino Ivan Frisinghelli. Ma molti lo ricordano anche a bordo del suo trial o delle vecchie macchine che tanto lo appassionavano.

LE REAZIONI

«Conosco bene la famiglia, sono molto vicino ai genitori e ai fratelli. Domani (oggi per chi legge, ndr) porgerò loro le mie condoglianze» dice il sindaco di Imer, Antonio Loss, che è stato avvertito della tragedia nella tarda serata di ieri. In un paese di 1.200 abitanti tutti si conoscono e il lutto diventa un dolore collettivo. La famiglia di Adriano è molto conosciuta in zona. La mamma Maria, ora in pensione, era maestra elementare e il padre Mariano è stato il postino del paese. Suo fratello maggiore è Emiliano, campione di orienteering, poi ci sono le sorelle Ilaria e Martina. Nella baita in località Trabuschet, sopra Imer, Adriano amava trascorrere le sue giornate di relax, condividendo con gli amici di Facebook le sue sensazioni. «Fresco il giusto, un minimo venticello. Si sta da dio. Rumore solo della natura, rilassante». Scriveva. «Quando mia madre mi lascia, ci vengo sempre volentieri... Qui c'è legna da fare fino allo sfinimento». In paese ricordano con commozione e nostalgia quando Adriano, bambino, fece la comparsa nel film Mirka, girato in Primiero nel 1999 con un cast internazionale. Nonostante la vita non sia sempre stata facile per lui, gli amici lo ricordano come una persona solare che «quando lo si incrociava in qualche bar faceva quattro chiacchiere con tutti volentieri». (E.S.)

