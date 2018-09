Due clienti confessano: «Anche noi ci siamo sentiti male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZEPADOVA «Questa m...da mi fa stare male. Riprenditela e dammi i soldi indietro». I clienti di Ahmed Ait El Fakira non erano per nulla contenti della droga che lo spacciatore aveva venduto loro, tanto che alcuni pretendevano di essere risarciti. È quanto hanno raccontato ai carabinieri sei di loro, ascoltati quali testimoni. Tutti hanno evidenziato ai militari quanto fosse spregiudicato il marocchino 32enne arrestato ieri mattina per aver venduto la dose di cocaina che ha portato il ristoratore monselicense Andrea Polato alla...