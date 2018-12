Due anziane morte per pochi spiccioli e quelle cinquantenni insospettabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DELITTI DI MESTREMESTRE Due anziane sole uccise in casa per pochi spicci, a distanza di tre anni. Due donne cinquantenni, apparentemente insospettabili, condannate per quei delitti efferati: Susanna Milly Lazzarini, rea confessa, dopo vari cambi di versione, per entrambi gli omicidi. Monica Busetto, sempre proclamatasi innocente, solo per il primo, chiamata in causa dall'altra donna incrociata in carcere. É la storia dei delitti Lida Taffi Pamio e Francesca Vianello. Fatti di sangue che sconvolsero Mestre, la cui soluzione - ancora non del...