Due anni per cambiare la gestione della raccolta dei rifiuti.La pandemia ha solo spostato il termine temporale del progetto di trasformazione del servizio verso l'obiettivo dell'aumento della raccolta differenziata, ma non gli obiettivi che erano stato fissati, a partire dal raggiungimento dell'ottanta per cento di quota appunto di differenziata, rispetto al 64 per cento attuale che è frutto sì di quella che si fa in centro nei cassonetti...