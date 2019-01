Droga, prezzi da outlet al mercato di Mestre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOTTA ALLA DROGAMESTRE Il supermarket della droga ha prezzi da outlet. È per questo motivo, principalmente, che Mestre si è guadagnata il poco onorevole primato di punto di riferimento dei tossicodipendenti di mezzo Nordest: qui l'eroina costa quattro volte in meno rispetto alle altre piazze dello spaccio del Veneto. Più o meno dieci euro a dose (ma in alcuni casi si scende tranquillamente a sette), una cifra abbordabile per chiunque, un risparmio che val bene una trasferta in treno. Il dato emerge dall'inchiesta Piave Bis dei carabinieri...