DROGA

MESTRE Questo virus a corona ha spazzato via, come un ciclone, vite umane, economie già malconce, abitudini, trasporti e anche droga. Sì, anche la droga scarseggia. Come per molti altri tipi di merce, infatti, i canali di rifornimento degli stupefacenti sono andati in crisi, almeno a giudicare dal fatto che tanti spacciatori stanno andando a far scorta di maria legale. Insomma anche i pusher vanno dal tabacchino a comprare le confezioni di cannabis legale, quelle con basso livello di Thc (i principi attivi che generano effetti psicotropi) e poi non si sa bene cosa ne facciano ma probabilmente aprono le confezioni e usano l'erba innocua per preparare finte dosi da rifilare ai tossicodipendenti, oppure la mescolano con marijuana vera di cui sono rimasti a corto. In entrambi i casi per i compratori è una fregatura, intera o solo a metà, ma spesso sono talmente assuefatti che nemmeno si accorgono del trucco o semplicemente la prendono come il frutto di una partita di merce poco potente arrivata chissà da dove. Per i tabaccai, comunque vada, è un modo per rimpinguare i magri incassi del periodo, così soprattutto in questi ultimi questi giorni si stanno abituando ad avere come nuovi clienti gli spacciatori che girano nella zona della stazione ferroviaria di Mestre o dalle parti del parco Bissuola o, ancora, in altre zone classiche dello spaccio, anche se pure queste hanno subito cambiamenti importanti a causa della chiusura dei parchi e dei divieti di movimento. Il luogo che rimane più attivo, naturalmente, è la stazione e i suoi dintorni, tra Mestre e il versante di Marghera. Lì, persino la sera del 12 novembre scorso, quando verso le dieci si abbatté la bufera che a Venezia in mezz'ora portò l'acqua alta a un metro e 87 centimetri di altezza, per la strada non c'era più nessuno, solo qualche sparuto taxi e loro, gli spacciatori e i consumatori, che, invece, tenendosi stretti ai pali dei cartelli stradali o dell'illuminazione, andavano su e giù tra via Piave e la stazione vendendo e comprando dosi. (e.t.)

