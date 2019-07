Droga e Mala, preso l'uomo di Maniero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RECLUSIONEMESTRE Di nuovo in carcere. Da venerdì pomeriggio. Quando i carabinieri sono andati a prenderlo nella sua casa di Campagna Lupia. In cella, Danilo Biasioli, classe 1948, ci dovrà restare per l'esattezza 3 anni e 8 mesi, per scontare il cumulo di pene derivante dall'aver collezionato una serie di condanne per reati nel campo della droga, la sua specialità. Già perché Biasioli di fatto il traffico e lo spaccio di stupefacenti non lo ha mai abbandonato. Un nome, il suo collegato alla Mala del Brenta, all'interno della quale ha...