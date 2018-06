Droga e alcol, poi si guida Boom di casi tra i giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEUDINE Allarme in regione per i giovani che guidano dopo aver bevuto troppo o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o comunque psicotrope: è quanto emerge a livello regionale dal bilancio degli ultimi dodici mesi dell'attività dell'Arma dei carabinieri del Friuli Venezia Giulia. Sono in crescita esponenziale, infatti, i ragazzi che vengono fermati, per normali controlli, e trovati positivi a seguito dell'esame dell'alcoltest o del test della droga. Non si tratta di neopatentati, che starebbero molto attenti alla loro condotta al...