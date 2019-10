Droga della pazzia, maxi sequestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha un effetto immediato, rende pazzi, e un prezzo stracciato, così per 4 o 10 euro qualunque giovane può acquistare una pastiglia che è un cocktail di metanfetamina e caffeina. La Yaba, più conosciuta come droga di Hitler o della pazzia, sta spopolando anche nel Veneziano. I carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia hanno sequestrato 31 mila pasticche, quantitativo record finora mai individuato in Italia: un peso complessivo di 3 chili e 150 grammi, per un valore sul mercato al dettaglio di oltre 200mila euro. I sacchetti con la Yaba...