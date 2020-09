(l.bag) Ben 393 voti per Silvia Peruzzo Meggetto, volto nuovo nella lista del sindaco Brugnaro. La neo consigliera comunale, 28 anni, studia Medicina, e condivide con la mamma il negozio Meggetto Calzature. «Sono nata dietro il bancone - racconta - sono una lavoratrice e vicepresidente dell'associazione Politica Informazione e delegata del Gruppo Terziario donna di Confcommercio Mestre». Meggetto considera la candidatura «un percorso naturale. Mi sono innamorata della politica con la p maiuscola - spiega - Luigi mi ha accolta in una famiglia allargata di persone competenti, e io voglio mettere a disposizione le mie capacità». Come ha condotto la sua prima campagna elettorale? «Causa Covid è stato anomalo rispetto a quelle che seguivo in passato. Ho usato molto i social, anche se non sono molto pratica. E poi con la mia famiglia conosciamo tanta gente, a cui vogliamo bene». Su quali temi intende impegnarsi? «Prima voglio conoscere il funzionamento della macchina comunale, sono a favore della Municipalità, che deve avere un ruolo importante. Lavorerò sullo sport, perché sono una nuotatrice agonistica, e sul commercio: la realtà vista dai commercianti è diversa da quella che vede la politica, dovrò capire come aiutare i miei colleghi».

