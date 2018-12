«Doveva tornare a Natale, poi quella telefonata terribile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATRENTO Antonio doveva tornare a casa per Natale, questione di pochi giorni. E invece è intubato in un letto di ospedale a Strasburgo, con la mamma Annamaria accanto che non lo lascia un attimo. Danilo Moresco, il papà della fidanzata Luana, è corso in macchina verso la Francia e dà un disperato bollettino medico: «Antonio è in coma e non si può operare per la posizione molto pericolosa del proiettile che è arrivato alla colonna alla base del cranio, vicino alla spina dorsale. La situazione è difficile, i medici non se la...