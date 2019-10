Dove porta la svolta moderata di Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro Campi Quelle umbre sono state certamente elezioni locali (quanto alle motivazioni di voto prevalenti tra gli elettori), ma ciò non esclude che possano avere riflessi anche a livello nazionale. Bisogna però intendersi sulla natura e il significato di tali effetti.La pesante sconfitta del progetto civico sostenuto da Pd e M5S mette a rischio il governo Conte bis? Si è detto, ma tra le due cose non c'è alcuna relazione. L'attuale maggioranza giallo-rossa è nata perché l'Europa non voleva più Salvini come interlocutore e per...