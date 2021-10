Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEGLI OSPEDALITREVISO Sono 17 le professioniste dell'Usl della Marca, tra dottoresse e infermiere, premiate per l'impegno con il quale hanno affrontato l'epidemia da coronavirus. Il riconoscimento consegnato nei giorni scorsi era stato attribuito dalla Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che ha coinvolto gli ospedali Bollini Rosa in un'iniziativa ideata per celebrare il fondamentale contributo...