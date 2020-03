IL CASO

TREVISO È andata a lavorare per un paio di giorni nella casa di riposo Zalivani, vistando dieci anziane, nonostante i primi sintomi influenzali. Pensava di avere un semplice raffreddore e per precauzione ha messo la mascherina. Non altro. E invece la dottoressa, collaboratrice esterna dell'Israa con ambulatorio in città, a dieci giorni di distanza è risultata positiva al coronavirus: adesso si trova in isolamento domiciliare obbligatorio. Impossibile dire con certezza dove sia stata colpita dal Covid-19. Ma si è portati a pensare che sia stata contagiata fuori dalla casa di riposo di viale IV novembre, dato che anche un altro medico in servizio nello stesso gruppo con base a Treviso, ma non nel centro Zalivani, ha manifestato dei sintomi ed è in attesa dell'esito del tampone. L'Israa ha subito messo in isolamento domiciliare preventivo i due infermieri della casa di riposo che nei due giorni in questione avevano collaborato (il primo giorno uno e il secondo giorno l'altro) con la dottoressa risultata positiva. Al momento non hanno sviluppato problemi. Allo stesso tempo è stato avviato un programma di stretto monitoraggio delle anziane che erano state visitate dalla dottoressa nei due giorni in cui aveva operato con quella specie di raffreddore.

IL PUNTO

«Il medico nel corso degli ultimi dieci giorni ha fatto visita a dieci anziani di un solo nucleo, sempre indossando la mascherina protettiva fa il punto il direttore del'Israa, Giorgio Pavan è in corso un costante monitoraggio degli anziani. Dopo dieci giorni dall'ultima visita effettuata dal medico, non emergono segnali preoccupanti». Lo Zalivani conta in tutto 138 posti letto. I familiari degli ospiti sono stati immediatamente avvisati. Per ora, comunque, non ci sono problemi. Non solo allo Zalivani. «Ad oggi rivela il direttore nessuno dei 900 anziani residenti nelle strutture dell'Israa presenta sintomi simil influenzali che possano far sospettare un contagio da coronavirus». Stesso discorso per i 700 operatori che prestano servizio nelle strutture, con turni che coinvolgono circa 400 persone al giorno. «Abbiamo ottenuto una fornitura di mascherine che ci dà un'autonomia di una settimana. Nel frattempo ne reperiremo altre spiega Pavan ogni giorno quelle nuove vengono distribuite a tutti gli operatori». L'Israa ha comunque predisposto un piano di emergenza in ogni singola residenza: in caso di positività al Covid-19, gli anziani verranno trasferiti in un'area chiusa e isolata dal resto.

LE CRITICITÀ

Al momento le situazioni più difficili riguardano altre case di riposo. A cominciare dalla Cosulich di Casale sul Sile, gestita dall'associazione Ca' dei Fiori, che conta già due decessi, sette anziani positivi in isolamento e 15 operatori in quarantena a casa. «Tutto il nostro staff sta lavorando per il benessere degli anziani e degli ammalati sottolinea il direttore Michele Basso l'incubo coronavirus si sconfigge solo attraverso formazione, procedure e protocolli e la loro quotidiana applicazione, fianco a fianco con l'Usl e con il sistema sanitario in cui riponiamo la nostra fiducia». È risultato positivo anche un medico collaboratore esterno del centro servizi per anziani villa Belvedere di Crocetta. E a quanto pare sono positivi anche alcuni operatori della casa di riposo di Zero Branco.

LE CONTROMISURE

L'Usl della Marca sta già seguendo da vicino il focolaio della struttura di Casale. E da oggi inizierà a sottoporre a tampone tutto il personale delle strutture per anziani. Al momento ci sono 162 operatori in elenco, ma non è che l'inizio. Si parte proprio da villa Belvedere di Crocetta per poi proseguire con l'istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, la casa di riposo di Valdobbiadene e il nucleo delle persone con disabilità del Gris. «Ci sarà una task force espressamente dedicata alle residenze per anziani tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca sarà guidata dal dottor Moretto e coprirà l'intero territorio». Nessuno sarà lasciato fuori.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA