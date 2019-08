Dossier Pd su linee e orari per Favaro «Servono più corse sulla 19 e la 9»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SETTEMBRE CALDOMESTRE Alla ripresa lavorativa post ferie manca ancora un po', così come alla riapertura delle scuole, ma a Favaro già ci si sta ponendo il problema di come dovrà a settembre essere potenziato il servizio di trasporto pubblico. La questione la sta sollevando il gruppo consiliare del Partito democratico che ha fatto pubblicare una nota a firma del capogruppo Alessandro Baglioni in cui vengono riassunti sia le criticità che i suggerimenti rivolti al trasporto pubblico al fine di migliorare le linee di maggiore frequenza. A...