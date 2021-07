Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nuove farmacie del territorio hanno aderito alla campagna vaccinale offrendo la vaccinazione in farmacia e all'offerta di tamponi antigenici. «Le farmacie - spiega l'Ulss - si configurano sempre di più come centro di servizi, snodo cruciale nel sistema per la presenza capillare nel territorio». Gli elenchi aggiornati di quelle che offrono la vaccinazione (da prenotare nella farmacia stessa) e la possibilità di eseguire un tampone...