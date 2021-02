LA PARTENZA

PORDENONE Dopo il blocco, la ricerca di una soluzione e la toppa messa dalla Regione, oggi si parte con le prenotazioni dei vaccini dedicati agli insegnanti e ai dipendenti scolastici con meno di 55 anni. Ci sono tre opzioni: le farmacie convenzionate (le stesse attive per gli over 80), i Cup ospedalieri oppure il call center unico telefonando allo 0434-223522. Nel frattempo proseguiranno, sempre attraverso gli stessi canali, le prenotazioni degli anziani ultraottantenni, che fortunatamente sono già state in parte smaltite nei giorni scorsi. Non sono esclusi disagi o code di fronte alle farmacie, dal momento che la platea relativa al mondo della scuola contiene circa 15mila persone in regione.

MALUMORI

Per la prenotazione degli insegnanti è stata trovata una soluzione diversa da quella originaria, che si basava sulla comunicazione dell'adesione direttamente ai dirigenti scolastici ma che è stata bocciata dal ministero. «Siamo contenti che sia stata individuata una soluzione - ha chiarito Teresa Tassan Viol (Associazione presidi) - ma la procedura precedente avrebbe consentito di vaccinare prima il personale». Stessa opinione per Mario Bellomo della Cgil scuola: «Ritarderemo almeno di un mese rispetto alla tabella di marcia - ha spiegato - ed è un peccato. Gli insegnanti hanno una voglia matta di vaccinarsi: oltre il 90 per cento dei docenti, in provincia di Pordenone, aveva già manifestato l'intenzione di aderire alla campagna di immunizzazione. È un grande problema perdere del tempo ulteriore in questa fase delicata». «Ora è il caso di fare un passo in più - spiega invece Antonella Piccolo (Cisl Scuola) - procedendo con una campagna comunicativa efficace. Ci sono insegnanti con più di 55 anni che attendono il vaccino ma non hanno informazioni. Serve una presa di posizione efficace e diretta».

Intanto ieri all'Istituto comprensivo di Fiume Veneto era in programma una protesta di alcuni insegnanti, come riportato sull'edizione di ieri. Un sit-in alla secondaria che criticava lo stop alle prenotazioni dettato da ragioni legate alla privacy. La protesta, poco partecipata, è stata superata dalla soluzione che sarà effettiva da oggi. Sempre oggi via alle fiale per i vigili del fuoco.

