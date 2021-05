Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Piace l'iniziativa della Regione che interessa Villa Manin. E i posti sono in esaurimento. Alle 14 di ieri, infatti, erano stati prenotati tutti i mille posti riferiti alla giornata del 15 maggio (sabato) e 808 per domenica 16 maggio. Le richieste sono arrivate anche ieri, quando molti friulani si sono rivolti alle farmacie per cambiare il proprio appuntamento. Al pian terreno di Villa Manin verranno allestite sei postazioni di vaccinazione,...