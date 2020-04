COMMOZIONE

MIRA Il sindaco Marco Dori commosso per la perdita della dottoressa Samar Sinjab ma a Borbiago cresce la preoccupazione. La dottoressa Samar è la quarta vittima del Covid 19 a Borbiago e l'ottava a Mira, se si escludono i decessi della Rsa Adele Zara di Mira Porte. Quattro persone contagiate e decedute in una comunità di 4 mila abitanti non sono poche soprattutto se si confrontano con i decessi nelle altre frazioni miresi. A Mira attualmente l'Ulss 3 ha comunicato la presenza di 61 persone positive al coronavirus, 20 delle quali nelle Rsa, residenti o domiciliate a Mira e in larga parte non sintomatici. A Borbiago le vittime salgono a quattro. Prima i due più anziani, entrambi deceduti all'ospedale di Dolo, Dino Alessandrin di 83 anni e Frida Marchiori vedova Fiore di 92, poi qualche giorno fa Raffaele Zornetta, 58 anni, consulente finanziario morto all'ospedale dell'Angelo di Mestre ed infine la dottoressa. «Speriamo si fermino qui commenta un residente di Borbiago ma siamo molto preoccupati, soprattutto per i nostri anziani». La scomparsa della dottoressa Samar ha gettato la comunità borbiaghese nello sconforto non solo per il legame che la univa al medico, stimata e sempre disponibile, ma anche per eventuali nuovi contagi. «Non posso che unirmi al cordoglio di tutte le persone che hanno voluto bene alla dottoressa Samar Sinjab e con me l'intera Amministrazione ha commentato il sindaco Marco Dori - Per la nostra comunità è un grande dolore. Il pensiero corre alla sua famiglia, ma anche ai tanti pazienti sempre seguiti con professionalità e dedizione, e che in queste ore le stanno dedicando i pensieri più profondi e grati. Una perdita che ci ricorda ancora una volta il grande sacrificio di chi combatte in prima persona questa terribile epidemia. 100 vittime. Medici, dottori, infermieri, tutto il personale sanitario a cui non possiamo che rendere onore e dire grazie, ma anche chiederci se è stato fatto tutto il possibile per permettere loro di lavorare in sicurezza». Il sindaco Dori ha invitato ancora una volta i cittadini a rispettare le prescrizioni per evitare ogni contagio. «Dobbiamo aiutare i nostri medici, prima di tutto con il nostro comportamento ha ricordato Dori - Finché non ci sarà una cura, la cura siamo noi. Solo se siamo rispettosi delle regole, solo vivendo a pieno le nostre responsabilità possiamo essere parte attiva di questa resistenza. I medici in prima linea, e noi dietro a fare la nostra parte con diligenza». Dori ha ricordato anche l'iniziativa delle #millerondini promossa dai sindaci per esprimere lo spirito di vicinanza e solidarietà ai sanitari.

L.Gia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA