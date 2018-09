Dorfmann: «Terre alte, più tutela dall'Europa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Le aree di montagna hanno esigenze speciali»: l'europarlamentare Herbert Dorfmann difende le terre alte a Bruxelles. L'ha fatto martedì in occasione dell'incontro con il commissario europeo per l'agricoltura, l'irlandese Phil Hogan, dal titolo La Riforma agraria e le aree di montagna. Attualmente sono in corso i negoziati per la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) dopo il 2020 e occorre sfoderare le unghie perché le aree di montagna non risultino svantaggiate dall'operazione. «In caso di diminuzione dei fondi, a patire sarebbero...