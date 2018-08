Doppio schianto, 13 mezzi coinvolti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLEUn incidente spaventoso, con tre auto, due tir, un furgone e perfino un'ambulanza che si sono scontrati in uno dei tratti più pericolosi della Romea, in terra portovirese, dove la Statale corre dritta ma stretta, con vari accessi diretti di varie attività commerciali, più o meno al chilometro 68, all'altezza della Zennaro legnami e della Tendenza by F.lli Milan.CAMIONISTA FERITOErano circa le 8,30 di ieri mattina e, fortunatamente, nonostante lo spettacolo terrificante che si è presentato agli occhi dei primi soccorritori, il...